Рослайт
Надежный производитель
Мы производим продукцию на современном высокотехнологичном оборудовании. Изготовим и доставим партии любого объема. Гарантируем высокое качество, удобную и безопасную упаковку, выгодную и оперативную доставку.
Европейское качество
Вся продукция прошла сертификацию и соответствует Европейским стандартам качества. Производится из прозрачного и декорированного стекла, с учетом актуальных трендов в дизайне интерьера. Мы предлагаем стильные решения для любых задач клиента.
Продуманный сервис
Продукция компании представлена в удобном каталоге. На сайте можно оформить и оплатить товар, выбрать упаковку и заказать доставку в ваш город. Наши менеджеры ответят на любые вопросы и помогут оформить заказ. Товары готовы для дальнейшей перепродажи в магазинах и на маркетплейсах OZON и Wildberries.
Выгодное сотрудничество
Мы поставляем продукцию по лучшим ценам на рынке. На крупный опт и самовывоз продукции действуют скидки. Доставка в большинство регионов осуществляется бесплатно. Для Сибири и Дальнего Востока мы выстраиваем максимально быструю и выгодную логистику.
Светильники
Стильные светильники
разных типов для
любых помещений
и интерьеров
Плафоны
плафоны для производства
светильников и люстр
Колбы
Стеклянные колбы
для сборки кальянов
разного объема и дизайна
Комплектующие
Арматура, подвесы и другие
детали для светильников
Вазы
Посуда и сувениры
Сертификаты
Вся продукция компании Рослайт соответствует высоким стандартам качества, это подтверждено сертификатами.