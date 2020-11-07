Светильники, плафоны и изделии из стекла оптом

Рослайт

Надежный производитель

Надежный производитель

Мы производим продукцию на современном высокотехнологичном оборудовании. Изготовим и доставим партии любого объема. Гарантируем высокое качество, удобную и безопасную упаковку, выгодную и оперативную доставку.

Европейское качество

Европейское качество

Вся продукция прошла сертификацию и соответствует Европейским стандартам качества. Производится из прозрачного и декорированного стекла, с учетом актуальных трендов в дизайне интерьера. Мы предлагаем стильные решения для любых задач клиента.

Продуманный сервис

Продуманный сервис

Продукция компании представлена в удобном каталоге. На сайте можно оформить и оплатить товар, выбрать упаковку и заказать доставку в ваш город. Наши менеджеры ответят на любые вопросы и помогут оформить заказ. Товары готовы для дальнейшей перепродажи в магазинах и на маркетплейсах OZON и Wildberries.

Выгодное сотрудничество

Выгодное сотрудничество

Мы поставляем продукцию по лучшим ценам на рынке. На крупный опт и самовывоз продукции действуют скидки. Доставка в большинство регионов осуществляется бесплатно. Для Сибири и Дальнего Востока мы выстраиваем максимально быструю и выгодную логистику.

Светильники


Стильные светильники
разных типов для
любых помещений
и интерьеров

Плафоны

Качественные стеклянные
плафоны для производства
светильников и люстр

Колбы

Стеклянные колбы
для сборки кальянов
разного объема и дизайна

Комплектующие

Арматура, подвесы и другие
детали для светильников

Вазы

Стильные решения из прозрачного и декорированного стекла для разных интерьеров

Посуда и сувениры

Тарелки, салатники, сувениры и др. изделия для учреждений, предприятий и перепродажи
Сертификат Печать

Сертификаты

Вся продукция компании Рослайт соответствует высоким стандартам качества, это подтверждено сертификатами.

ооо рослайт
Россия
Переславль-Залесский
ул. Свободы, д. 94, пом. 2
+7 (800) 777 01 10